Muere hermana de Louis Tomlinson a los 18 años

Por: Redacción





Félicité Tomlinson, una joven conocida por su carrera como modelo e influencer en redes sociales contando con más de 1 millón de seguidores sufrió de un paro cardíaco en su apartamento de Londres.

Fue hace cuatro días que la hermana de Louis Tomlinson publicará una fotografía en su Instagram.

"No sé por qué me veo tan sorprendida", compartió.

La publicación ya cuenta con más de 100 mil ´me gusta´ y más de 13 millones de comentarios en donde diversos usuarios lamentan su perdida y mandan mensajes de apoyo a la familia Tomlinson.

El ex One Direction lanzó hace una semana su nuevo tema "Two of us", dedicado a su madre quien falleció hace 3 años y dice cuánto la extraña y lo difícil que ha sido desde su partida.

"Nunca sabrás cuánto te extraño / El día que te tomaron, ojalá hubiera sido yo / Pero una vez me dijiste que no me rindiera / Lo puedes hacer día a día / Y los diamantes no se convierten en polvo ni se desvanecen", es parte de la canción que el británico escribió.

Asimismo, el cantante relató que también fue una canción muy difícil de escuchar para sus hermanas.