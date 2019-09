Muere Brian Turk, actor de 'Two and a half men'

Espectáculos - 17/09/2019 09:51 a.m.

Notimex -

El actor estadounidense Brian Turk, quien participó en las series Two and a half men y Carnivale, falleció a los 49 años debido a complicaciones derivadas del cáncer cerebral que le fue detectado en 2018.

Turk, quien también participó en las películas Inteligencia Artificial AI, American pie 2, Crocodile Dundee in Los Angeles y The Lost World: Jurassic Park, tenía un hijo de ocho años, junto a su esposa Emily Wu.

Al conocerse el diagnóstico de cáncer cerebral en julio del 2018, se inició una colecta a través de GoFundMe, para ayudar a Turk con los gastos médicos, que alcanzaban los 50 mil dólares.

Desafortunadamente la colecta no tuvo el éxito esperado y sólo reunió 26 mil dólares, que serán utilizados para ayudar a la esposa del actor y así cubrir deudas pendientes y los gastos fúnebres. De acuerdo con información de TMZ, el deceso ocurrió el pasado viernes.

"Hace poco más de un año, nuestro querido amigo Brian Turk fue diagnosticado con cáncer. Siendo la persona desinteresada y privada que es, Brian mantuvo este silencio para no preocupar a su familia y amigos. Desafortunadamente, el cáncer ahora se ha vuelto terminal", decía el anuncio que buscaba ayuda económica para el actor.

Brian incursionó en la actuación en 1993, con una pequeña aparición en la serie Step by Step, protagonizada por Patrick Duffy y Suzanne Somers, y gradualmente consiguió roles más recurrentes en series famosas como Two and a half men, con Charlie Sheen, en 2007.