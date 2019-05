'Muchas cosas raras pasaron'; James McAvoy habla de ´It: Chapter Two´

ADN 40 -

El actor James McAvoy que dará vida a la versión adulta de Bill Denbrought en la película ´IT: Chapter Two´ señaló que durante el rodaje de la cinta tuvo dificultades para dormir por las noches, ya que tenía las escenas en su mente

El actor señaló que algunas escenas le parecieron largas y perturbadoras e incluso explicó que aunque ya había leído el libro de Stephen King, vivir las escenas le dejó un trauma.

"Muchas cosas raras pasaron. Fue algo difícil irse a dormir en las noches, en ocasiones por las imágenes de los que grabábamos ese día quedaban en mi mente. Eso es raro, leí IT cuando era niño y no me asustó mucho y como adulto me dejaba sin sueño", dijo en una entrevista para ET Canadá.