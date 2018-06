MTV Movie & TV Awards reunirá esta noche a protagonistas de series

Notimex -

La entrega de premios MTV Movie & TV Awards 2018, cuya lista de nominados está encabezada por el filme "Pantera Negra" y la serie "Stranger Things", se proyectará esta noche por MTV Latinoamérica y MTV Play.

La ceremonia, que inicia con una alfombra roja llena de celebridades, será dirigida por la comediante estadunidense Tiffany Haddish; además, Chris Pratt recibirá el Premio Generación y Lena Waithe será galardonada con el Premio Trailbazer, que reconoce a los talentos que abren su propio camino en la industria.

Las actuaciones musicales en vivo de este lunes a las 21:00 horas tiempo de México, contemplan a Mustard y Nick Jonas con el tema "Anywhere"; y a Choe X Halle, que cantará en vivo un ´medley´ de "Warrior" y "The Kids Are Alright".

Entre los presentadores de los premios confirmados destacan Kim Kardashian, Kris Jenner, Michael B. Jordan, Kristen Bell, Seth Rogen, Gina Rodriguez (Nominada por Jane The Virgin), Zendaya, Mila Kunis, Olivia Munn, Common, Zazie Beetz, Charlamagne Tha God, Aubrey Plaza, Bryce Dallas Howard, Aubrey Plaza, Yara Shahidi, Camila Mendes, Lili Reinhart y Mandy Moore.

También el elenco de "13 Reasons Why" (Katherine Langford, Dylan Minnette, Alisha Boe y Miles Heizer); el de "Glow" (Alison Brie y Betty Gilpin); el de "Grown-Ish" (Yara Shahidi y Francia Raisa); y el de "Jersey Shore Family Vacation" (Deena Cortese, Mike Sorrentino, Paul DelVecchio, Ronnie Ortiz-Magro y Vinny Guadagnino).

Además de los protagonistas de "Riverdale" (Camila Mendes, Lili Reinhart y Madelaine Petsch); el de "Sorry To Bother You" (Lakeith Stanfield y Tessa Thompson); el de "Teen Titans Go! To The Movies" (Halsey y Lil Yachty); el de "The Darkest Minds" (Amandla Stenberg y Mandy Moore); el de "Uncle Drew" (Kyrie Irving y Lil Rel Howery).