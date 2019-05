Montaner rechaza a integrante de La Voz por falta de humildad

Por: Redacción





Aunque el músico ya había dado la vuelta se negó a tener a la participante en su equipo debido a su falta de humildad

Durante una emisión del programa La Voz México fue una participante quien se encargó de voltear las sillas de Belinda, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner.

Mildred Soto cantó el tema 'Creo en mí' de Natalia Jimenez, interpretación que fue elogiada por los cuatro coaches.

Sin embargo, la integrante declaró algunas palabras sobre su carrera en el teatro y esto le causó el rechazo de Montaner.

"Quiero que la gente me reconozca como Mildred Soto más que alguien que está en una obra de teatro, quiero que la gente sepa quién soy", dijo Soto quien también agregó: "Me salen bien las rancheras, eh".

Rápidamente, el cantautor interrumpió para dar a la cantante una lección sobre la humildad.

"Me llama la atención que dijiste ´me salen bien las rancheras también´. Me encanta la autoestima que tienes. Yo no podría decir ´me salen bien las baladas´. Me da como cierto miedito".

Mientras el momento se ponía cada vez más tenso, el argentino finalizó diciendo que el volteó su silla debido a su voz y trabajar con su personalidad era algo que no lo haría sentir tan cómodo.