ADN40 - La cantante Mon Laferte, cantó junto a Gwen Stefani, en un programa de competencias entre personas que buscan ser la nueva voz, un villancico de Navidad sin que la vocalista de No Doubt, supiera quién era la chilena.

Mon Laferte interpretó junto a Gwen la canción ´Feliz Navidad´ que forma parte del álbum ´You Make It Feel Like Christmas´ de Stefani y poco después en el famoso programa estilo talk show de Jimmy Kimmel reconoció que no sabía quién era.