Moderatto provoca la euforia de miles de personas en el FAOT

Espectáculos - 25/01/2019 10:33 a.m.

Notimex - La banda mexicana Moderatto provocó la euforia de miles de personas congregadas en la Plaza de Armas, durante el cierre de la séptima jornada de actividades del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT).

Desde las 16:00 horas comenzaron a llegar, principalmente jóvenes y adolescentes, al centro histórico de este pueblo mágico para apartar su lugar y no perderse ningún detalle de la actuación del grupo.

Para las 10 de la noche no cabía ni una aguja más en las inmediaciones del lugar, como tampoco cabían de la emoción por ver a Jay de la Cueva, Xavi Moderatto, Mick Marcy, Roy Ochoa Avilés y Elohim Corona en escena. Y fue entonces que inició el espectáculo.

Tras recibir una larga ovación de parte del público, Moderatto inició su presentación con los temas "No podrás" e "Isabel", covers de Cristian Castro y Luis Miguel a ritmo de rock.

Para la tercera canción, los ánimos de la gente ya estaban al tope, pues el quinteto entregó "Sentimettal", uno de sus máximos éxitos y con el que el vocalista Jay de la Cueva sintió el impulso de treparse a una de las bocinas para emocionar aún más.

"Chavo de onda" y "De mí enamórate" continuaron en el repertorio. "Me da gusto estar con estos chiflados enfermos que les gusta el rock and roll. Necesito ver las manos en el aire y que el espíritu del rock and roll se apodere de todos ustedes, malditos pecadores", expresó Jay de la Cueva como saludo de bienvenida.

Con su guitarra de Hello Kitty en mano, el cantante interpretó a todo pulmón aquellas de "Zodiaco" y "Amor prohibido".

"Gracias a la gobernadora Claudia Pavlovich por invitarnos a Álamos, uno de los pueblos mágicos más chinguetas de este país. Más años para este festival", resaltó.

"Esta noche es perfecta para nosotros, quiero que generemos la mejor energía. Necesito que saquen ustedes sus celulares, necesito ver todas las luces", solicitó Jay y todos hicieron caso a su solicitud, por lo que el ambiente se iluminó al ritmo del "ruido" que también les pidió hacer.

"Muriendo lento", "Ya lo veía venir" y "Quemándome de amor" anunciaban la recta final del concierto y tras casi dos horas, Moderatto concluyó su participación dejando un grato sabor de boca a sus seguidores que llenaron de autos las calles aledañas.