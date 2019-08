Modelo transexual consigue trabajo en Victoria's Secret

Por: Azteca América





La modelo brasileña transgénero Valentina Sampaio hará historia como la primera modelo en participar en una sesión fotográfica y campaña Victoria´s Secret.

Sampaio hizo público su participación en una campaña de la compañía con una publicación desde su cuenta de Instagram, en la que escribió los hashtags #vspink, el cual es la abreviatura para la campaña Pink de Victoria´s Secret. Además, adjuntó la cuenta (@vspink) de la campaña para acceder a los bastidores detrás de cámaras.

La contratación de Sampaio viene un año después de que el jefe de mercadotecnia, Ed Razek, dijera en una entrevista con Vogue que Victoria´s Secret nunca contrataría a una modelo transgénero, y que el Victoria´s Secret Fashion Show no debería de incluir a modelos trans.

"Es como, ¿por qué tu espectáculo no hace esto? ¿No debería de haber transexuales en el show? No. No, no creo que debamos. Bueno, ¿por qué no? Porque el espectáculo es una fantasía", dijo Razek a Vogue en noviembre del 2018.

El 9 de noviembre del 2018, un día después de hacer el comentario catalogado de transfóbico, Razek se disculpó por la declaración y dijo que "absolutamente contratarían a una modelo transgénero para el show".

Tras el anuncio de que participará en la campaña Pink de Victoria´s Secret, Sampaio publicó un video en Instagram, donde escribió "Nunca dejen de soñar" (Never stop dreaming, en original).