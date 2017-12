Modelo perderá la segunda pierna tras sufrir una infección

Espectáculos - 22/12/2017 09:00 a.m.

Agencias - En 2012, Lauren Wasser fue ingresada en un hospital con síntomas de gripe, sin saber que su cuerpo comenzaba a experimentar el denominado síndrome del choque tóxico: un trastorno potencialmente fatal provocado por toxinas bacterianas. En el caso de la modelo, la infección fue causada por el uso de un tampón.

Era 1975 cuando una compañía que fabricaba tampones y toallas femeninas aceptó que sus productos resultaban dañinos para las mujeres que los utilizaban, ya que contenían algunos agentes cancerígenos y que su uso podría alterar los organismos naturales que se encuentran en la vagina.

Cinco años después fueron retirados del mercado, sin embargo, más fábricas decidieron seguir vendiendo estos productos.

La norteamericana sufrió una serie de complicaciones que la llevaron al borde de la muerte y le hicieron perder la pierna derecha y los dedos de su pie izquierdo. Wasser comentó a la revista InStyle que, aunque los cirujanos recomendaron la amputación de ambas piernas en el momento, ella decidió "luchar y salvar" su pierna izquierda.

"Estoy sufriendo un dolor insoportable a diario. Dentro de unos meses, inevitablemente, me amputarán la otra pierna (la izquierda). No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que no le pase a otras mujeres", dijo la modelo.

La modelo está al frente de una campaña para promulgar una legislación que inste a los fabricantes de productos de higiene femenina a divulgar exactamente qué contienen y cuáles son sus efectos a largo plazo. "Teniendo en cuenta que la vagina es la parte más absorbente del cuerpo de una mujer y es una puerta de entrada a muchos de nuestros órganos vitales, es crucial que los consumidores conozcan la realidad de lo que podría sucederles", explicó.