Modelo fitness Michelle Lewin fue atacada por un cerdo

Espectáculos - 12/02/2019 07:47 a.m.

Agencias - Un cerdo ha tenido la oportunidad de hacer lo que muchos han anhelado: Dar una probadita a la influencer y modelo, Michelle Lewin.

La modelo fitness venezolana compartió este lunes un video en el cual es atacada por un cerdo.

En el video podemos ver a Lewin caminar por la playa con un bikini blanco cuando un cerdito adulto decidió morderle una suculenta nalga a la reina del fitness.

"Me mordió, papi, me mordió, me mordió", le oye decir a Michelle Lewin.

Luego de unos minutos, la modelo mostró la mordida del animal.

El video cuenta ya con más de 2 millones de reproducciones en la red social.