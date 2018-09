Misterioso sobre cae de pantalón de un cantante... y sospechan lo peor

El autor de la canción 'Bitter Sweet Symphony', Richard Ashcroft, ha causado polémica tras un accidente en pleno programa en vivo

Por: Redacción



El vocalista de la banda británica The Verve, Richard Ashcroft, protagonizó un extraño episodio en las redes sociales, luego de su participación en el programa Soccer AM, del canal Sky Sports.

El cantante, de 47 años, había sido invitado para hablar sobre la pelea entre Anthony Joshua y Alexánder Povétkin, cuando durante la emisión dejó caer por accidente lo que parecía ser una bolsa de plástico en el suelo.

La audiencia no dejó pasar por algo esta situación y publicaron varios videos a través de la Red; varios usuarios sugieren que Ashcroft llevaba algún tipo de droga, por lo que fue presa de críticas por tras portar supuestamente una sustancia al programa.

Horas después, Richard Ashcroft publicó un video en su Instagram (el cual ya no se encuentra disponible), donde desmintió la especulación.

"Solo un mensaje rápido para los 'trols' de Twitter haciéndose un nombre a mi costa... Número uno, la cocaína y yo no hemos tenido ninguna relación durante décadas. Número dos, no se le ocurra sospechar de lo que se me cayó del bolsillo. Y no involucre a mis hijos en eso", dijo.

(Con información de RT)