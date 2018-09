"Mis glúteos son naturales", asegura Yanet García

Por: Redacción



Durante una entrevista a un medio televisivo, la chica del clima Yanet García aseguró que su trasero es resultado de un arduo trabajo en el gimnasio.

Esto tras la polémica de las últimas semanas en las que ofrecían una recompensa a quien diera pruebas de que había sido efecto de cirugía plástica.

La regiomontana aceptó que se hizo una cirugía estética en el busto, pero que sus glúteos son producto del ejercicio.

"Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio", declaró.

En su cuenta de Instagram, la chica del clima constantemente comparte videos en los que ejercita sus piernas y glúteos.

"No hay secretos más que todos los días ir al gimnasio, comer saludable. A mí me llevó ocho años. No hay fórmulas mágicas, más que entrenar súper fuerte", admitió.

La regiomontana ya cuenta con más de 7.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.