Mireille Herbstmeyer, es la actriz que no te deja dormir por las noches

Por: Redacción





Después de haber trabajado en el teatro durante casi cuarenta años, la actriz francesa Mireille Herbstmeyer, muestra todo su talento en un papel aterrador.

El teatro fue su primer amor.





Formada en el Conservatorio Nacional de Besanzón, Mireille Herbstmeyer se dio a conocer por primera vez en el escenario. Con el actor François Berreur y el dramaturgo Jean-Luc Lagarce , fundó en 1981 la compañía profesional de "Théâtre de la Roulotte".

Al principio, participó en muchas creaciones, adaptaciones y puesta en escena por su amigo Jean-Luc Lagarce, uno de los autores contemporáneos franceses más interpretados de Francia. Este último escribió la pieza ´Just the End of the World´, adaptada al cine por el director Xavier Dolan en 2016. En 1995, el dramaturgo murió trágicamente de SIDA a los 38 años, dejando atrás a sus viejos amigos.

Posteriormente, Mireille Herbstmeyer juega regularmente en creaciones de Olivier Py, otro dramaturgo estrella de la escena teatral francesa que se convirtió en directora del festival de Aviñón en 2013. También se encuentra en el escenario en espectáculos organizados por Anne Bisang, François Berreur, Hubert Colas o Dominique Féret. Ya sea en obras clásicas de William Shakespeare y Esquilo, o en piezas contemporáneas como Les Parisiens de Olivier Py y Reglas de vida en la sociedad moderna de Jean-Luc Lagarce, Mireille Herbstmeyer se destaca en cada registro y continúa para sorprender.

Apariciones en televisión y cine

Durante su carrera, la actriz también encarna personajes en la pantalla grande y pequeña.

En 1999, le prestó sus características a Mme Le Maire en el largometraje End of Summer (1999) de los cineastas Jean-Marie y Arnaud Larrieu.

Luego en dos películas del director Dominique Boccarossa : ´Bleu le ciel´ (2001) y ´La vie nue´ (2003).

Después de aparecer en películas de televisión, la actriz es la invitada principal del episodio "Rendez-vous avec la mort" de la serie Les petits meurtres de Agatha Christie. Ella interpreta a Clemence, el dueño de un hotel de lujo cruel y autoritario que pone su mirada en el Comisionado Laurence.

En ´Marianne´, la nueva serie de terror francesa de Netflix, Mireille Herbstmeyer interpreta a la madre de Caroline Daugeron, una ex compañera de clase de la escritora Emma Larsimon (interpretada por Victoire du Bois ). Cuando regresa a su ciudad natal de Elden, en Bretaña, se da cuenta de que ´Marianne´, el espíritu aterrador que creó en su serie de novelas, realmente existe y tomó posesión del personaje interpretado por Mireille Herbstmeyer.