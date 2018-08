Millie Bobby Brown sorprende con sus habilidades como cantante

Redacción - La carismatica Millie Bobby Brown sorprendió a sus seguidores al publicar un video en donde se muestra cantando.

La actriz ya había causado controversia anteriormente al demostrar que además de ser buena actriz también tiene el don del canto.

En el clip se puede ver a la joven en un ‘road trip' cantando y personificando diversos hits de Taylor Swift como, “Look what you made me do”, “Shake it off” y “Trouble”.

La protagonista de ‘Once’ en Stranger Things había dejado claro que es gran fan de Swift luego de presumir que fue asistente de uno de sus conciertos e incluso estar en backstage con la rubia.