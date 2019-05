Millie Bobby Brown se convierte en heroína sin capa para una joven

Por: Redacción





Millie Bobby Brown ha demostrado que a pesar de ser una gran actriz a sus 15 años tiene un gran corazón.

Y es que la también modelo presenció un momento de desesperación donde Marissa, una joven estudiante, casi pierde el vuelo a Nueva York para celebrar su graduación en la universidad de Columbia.

Sin embargo, la protagonista de ´Stranger Things´ la sorprendió invitándola a su vuelo para que esta pudiera llegar a tiempo.

"Hubo algún tipo de confusión con dos vuelos y no podían despegar. Yo estaba en la sala de espera, aunque nosotros ya habíamos encontrado otro medio de transporte para venir a Nueva York, escuché a una chica explicando que se iba a perder su graduación. Así que me acerqué a ella y le pregunté si querría viajar conmigo... Y me dijo: '¡Claro que sí!'. Viajamos juntas y hoy está aquí entre el público. Aunque estoy segura de que a sus padres seguro no les gustó nada que viajara con desconocidos", relató la joven quien se encontraba en una entrevista con Jimmy Fallon.

Actualmente Millie forma parte de su nuevo proyecto Godzilla 2: El rey de los Monstruos teniendo una agenda apretada debido a su gira de promoción.