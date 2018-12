Miley Cyrus vuelve a las drogas y culpa a su mamá

Espectáculos - 10/12/2018 11:30 a.m.

Por: Redacción



Miley Cyrus admitió que su madre, Tish, es responsable de que vuelva a fumar mariguana, un año después de haber dejado las drogas para mantener una "cabeza clara".

A menudo ha hablado con franqueza de su adicción a las drogas, revelando el verano pasado que había decidido dejar de fumar mariguana.

Ahora Miley Cyrus, ha revelado que su madre, Tish, es la razón por la que ha comenzado a fumar marihuana nuevamente.

La estrella del pop, que saltó a la fama cuando protagonizó a Hannah Montana de Disney, admitió que ha vuelto a fumar con su madre, pero solo cuando no está trabajando. Ella le dijo a The Sun: "Tocamos un poco. De vez en cuando, ya sabes. Mi mamá me consiguió de nuevo", informó Daily Mail.

"Cuando estoy trabajando, no creo que funcione en mi nivel más alto, más inteligente, más capaz de ser consciente y presente, así que no fumo cuando trabajo".

En septiembre pasado, ella explicó que quería mantener la "cabeza clara" para trabajar en su nueva música y su álbum Younger Now.

La cantante de 'Wrecking Ball', afirmó que fumar la droga había afectado sus niveles de energía y había obstaculizado su capacidad como intérprete.

"No me permite tener tanta energía como me gustaría tener o centrarme en mi trabajo. Realmente quiero dejar en claro mi música".

La bella rubia habló por primera vez de su decisión de dejar de fumar marihuana en mayo de 2017, admitiendo durante una aparición en The Tonight Show With Jimmy Fallon que "nadie ha fumado tanto como yo".

La revelación de que Miley comenzó a fumar marihuana nuevamente, gracias a su madre, se produjo después de que recientemente habló sobre cómo intenta mantenerse positiva a pesar de la devastadora pérdida de su hogar en Malibu.

El mes pasado, la casa de la cantante Nothing Breaks Like A Heart, que comparte con su novio Liam Hemsworth, en Malibu, fue destruida por el enorme incendio forestal de Woolsey.