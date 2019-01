¿Miley Cyrus va a ser mamá?

Por: Redacción





Fue apenas en diciembre cuandocontrajo matrimonio con el amor de su vida

Sus seguidores se mostraron muy contentos por el matrimonio de Cyrus y Hemsworth tras muchos años de noviazgo.

Pero lo que más sorprendió a los fans de Cyrus, fue el rumor que difundió el portal Ok¡ Autralia de que la cantante estaba esperando un bebé.

Estos rumores aumentaron, cuando el portal Daily Mail Celebrity difundiera una foto de Miley saliendo de la mansión Versace, donde resaltaba una pancita sobre su vestido holgado.

Para ponerle fin a estos chismes, tuvo que ser la misma Miley la que aclaró en redes sociales que no estaba esperando un bebé, pero agradeció a todos que estuvieran felices por ella.

I´m not " Egg-xpecting" but it´s "Egg-celent" to hear everyone is so " Happy For Us" .... we´re happy for us too! "Egg-cited" for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz