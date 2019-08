Miley comparte fuertes palabras tras su divorcio

Por: Redacción





A través de sus redes sociales, Miley Cyrus explicó su situación tras el divocio con Liam Hemsworth luego de los rumores que apuntaban a que ella había sido la responsable de la ruptura.

En su cuenta de Twitter, la compositora abrió un hilo para hablar sobre lo sucedido, además de aclarar las versiones que han circulado sobre un romance que presuntamente sostenía con Kaytlinn Carter.

"Puedo aceptar que la vida que he escogido significa ser todo el tiempo completamente abierta y 100% transparente con mis fans, a lo que amo, y con el público en general. Pero lo que no puedo aceptar es que se esté diciendo que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder", señaló Cyrus en el primer post.

"No es ningún secreto que he salido mucho de fiesta durante mi adolescencia y en mis 20. Que no solo he fumado marihuana, sino también defendido su uso. Que he experimentado con todo tipo de drogas. De hecho, mi canción más grande hasta la fecha habla de bailar bajo los efectos de MDMA e inhalar rayas en el baño", explicó la cantante.

"He arruinado y engañado en relaciones cuando era más joven. Perdí un contrato enorme con Walmart a los 17 por fumar en un pipa. Me corrieron de un hotel en Transilvania por comprarle a Liam un pastel con forma de pene por su cumpleaños y lamerlo. He cantado desnuda sobre una bola de demolición", indicó la intérpreta de 'Wrecking Ball'.

"Probablemente hay más fotos desnudas de mí en internet que de cualquier mujer en la historia. Pero la verdad es que una vez que Liam y yo nos reconciliamos estaba comprometida con él y solo con él", afirmó.

"Aquí no hay secretos que esconder. He aprendido mucho de todas las experiencia que he vivido en mi vida. No soy perfecta ni tampoco pretendo serlo. Me parece aburrido. He crecido delante de todos ustedes, pero la idea esencial es que he MADURADO", dijo tajantemente.

"Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a admitir que mi matrimonio se acabó porque engañé a Liam. Él y yo hemos estado juntos durante casi una década. Y como he dicho antes y sigue siendo cierto, le amo y siempre lo haré, sentenció.

"Estoy orgullosa de decir que simplemente estoy en un lugar diferente del que estaba cuando era joven", concluyó.