Michelle Salas sufre discriminación por hablar español en EUA

Por: Redacción



Michelle Salas denunció hace unos días haber sido víctima de discriminación en un restaurante de Estados Unidos, todo por hablar en español.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas compartió un video en Instagram donde explicó cómo una mujer se acercó a ella y le pidió que, "por favor", dejara de hablar en este idioma o que en su defecto se regresara a su país.

"Estaba en un restaurante y una chica me dijo: 'Por favor, no hables español', y yo me quedé como '¿qué?'. Y ella replicó 'Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país'. Estaba muy enojada y me sentí cómo... para no hacer una historia tan larga, no importa qué pasó después, lo importante es todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablas o cómo te veas. Lo encontré (el hecho) muy acosador, muy intolerante y muy descortés.", relató.

El video, que fue publicado el pasado 4 de diciembre, ha provocado todo tipo de reacciones de empatía ante este incidente.