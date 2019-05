Michelle Salas rompe el silencio sobre disputa con Frida Sofía

Por: Redacción





Frida Sofía se convirtió en el centro de atención luego de agredir públicamente a Michelle Salas llamándola hipócrita y sangrona.

Sin embargo, la modelo no había declarado al respecto hasta hoy mediante una entrevista para el programa 'Suelta la Sopa'.

"Yo a Frida no la veo hace mucho tiempo porque no la he frecuentado en navidades, ni nada. Hace mucho no la veo, la verdad", dijo la hija de Luis Miguel agregando que la hija de Alejandra Guzmán nunca la ha buscado directamente para arreglar sus diferencias.

"Si ella me buscara... Es que sólo me busca en redes sociales. Se me hace raro, si me marcara por teléfono, sería diferente".

Asimismo, la influencer aclaró que de su boca jamás saldrá algo hiriente hacia su familia ya que los quiere y son su sangre.

"De mi boca nunca va a salir hablar mal de nadie y, sobre todo, si es mi familia y es gente que es mi sangre y que quiero".

Por su parte, Frida Sofía no podía dejar pasar los hechos por lo que rápidamente respondió en redes sociales: "Mis seguidores son más mi familia que esta lacra", agregando en sus historias de Instagram: "Las indirectas son para las perras cobardes como tú, yo todo lo digo directamente y con huevos".