'MIB: International' encabeza taquillas, pero sin impresionar

El reconocimiento de marca no lo es todo cuando se trata de atraer al público a las salas de cine, y Hollywood está aprendiendo la lección de la peor manera con una serie de secuelas y relanzamientos que no han dado los resultados esperados. La llamada fatiga de las franquicias quedó de manifiesto esta semana con los lanzamientos de "Men in Black: International" y "Shaft".

Las señales fueron claras después de que ni la cinta de X-Men ("Dark Phoenix") ni la de Godzilla ("Godzilla: King of the Monsters") causaron entusiasmo suficiente entre las audiencias para asistir a las salas. Pero este fin de semana, con una reducción del 50% respecto al año previo, es el peor hasta la fecha.

"Fue un fin de semana difícil", dijo el analista senior de Comscore, Paul Dergarabedian. "Hemos tenido algunas grandes franquicias que no han dado resultados con las audiencias ni los críticos".

Y existe un denominador común entre todas las decepciones recientes: Malas críticas. Las cuatro cintas fueron certificadas con la calificación más baja _ "rotten" (podrido) _ en Rotten Tomatoes.

"Men in Black: International" obtuvo el primer lugar en las salas de Estados Unidos y Canadá, pero es un reconocimiento discutible para el filme protagonizado por Tessa Thompson y Chris Hemsworth, que hicieron poco por revitalizar la franquicia de la manera como se esperaba. Los estimados difundidos el domingo por Sony Pictures indican que la cinta dirigida por F. Gary Gray obtuvo apenas 28,5 millones de dólares durante el fin de semana, en contraste con el costo de producción reportado de alrededor de 110 millones de dólares. Las tres cintas previas de la franquicia "Men in Black" abrieron con taquillas superiores a los 50 millones de dólares, sin tomar en cuenta la inflación.

Estos son los cálculos de ingresos en taquilla de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.

1. "Men in Black: International", 28,5 millones de dólares

2. "The Secret Life of Pets 2", 23,8 millones

3. "Aladdin", 16,7 millones

4. "Dark Phoenix", 9 millones

5. "Rocketman", 8,8 millones

6. "Shaft", 8,3 millones

7. "Godzilla: King of the Monsters", 8,1 millones

8. "John Wick: Chapter 3 — Parabellum", 6,1 millones

9. "Late Night", 5,1millones

10. "Ma", 3,6 millones