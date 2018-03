Mia Khalifa sorprende posando para 'Playboy'

Redacción - Mia Khalifa, la ex estrella porno, compartió a través de sus redes sociales su nueva colaboración con la revista 'Playboy'.

"Estoy en Playboy", "¡Vayan a comprar un ejemplar!", informó mediante un tuit a sus seguidores acompañado de una de las imágenes que formaran parte de la sesión.

La controversial actriz ha dado mucho de que hablar luego de que compartiera en sus Instagram Stories una imagen de ella desnuda, sin embargo ella dejó a un lado el mundo de la pornografía para incorporarse como comentarista de eventos deportivos.

I´m in Playboy!!!!! Go buy an issue, you guys!!!!! 😄😄😄😄 THIS IS SO COOL! pic.twitter.com/MRy86tq5S3