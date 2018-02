México, entre los 10 países más románticos

Notimex - La plataforma Spotify reveló que cuando se trata de música sexy el favorito es el canadiense de origen etíope The Weeknd, mientras que si el objetivo es lidiar con momentos difíciles para el corazón los mexicanos recurren a Sam Smith, con su tema “Too good at goodbyes”, así como “Prometiste” en voz de Pepe Aguilar.

La plataforma precisó que los sencillos favoritos en este 14 de febrero son: “Perfect”, de Sheeran; “¿Por qué me enamoré?”, con Chaidez; “Todavía”, interpretada por Matisse; otra vez el británico pelirrojo con “Photograph”, y en quinto sitio “Brillas”, de León Larregui.

En contraparte, las canciones de desamor más populares son la mencionada “Too good at goodbyes”; “When I was your man”, que canta Bruno Mars; “Applause” de Lady Gaga, seguida de Pepe Aguilar; mientras que en el segundo y el cuarto sitios están Bazzi con “Mine” y “Beautiful, respectivamente.

Durante el Día de San Valentín también son socorridas “Earned It” que presenta The Weeknd; “Idfc” con Blackbear; “Bloodstrwam” de Sateless, “Déjala que vuelva” al ritmo de Piso 21 acompañado por Manuel Turizo, y “Pretty thoughts” con Galimatías, se precisó en un comunicado.