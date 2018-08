Mexicanos ganan el World Cosplay Summit 2018 en Japón

Luis Gamboa y Eduardo Peralta, mejor conocidos como los "Banana Cospboys" vencieron a participantes de 30 países

ADN40 - Un equipo mexicano triunfó en el reciente concurso de la World Cosplay Summit 2018 que se realizó en Nagoya, Japón, en donde tuvieron una presentación llena de acrobacias y trajes idénticos a los personajes del videojuego Street Fighter II.

Se trata de Luis Gamboa y Eduardo Peralta, mejor conocidos como los "Banana Cospboys", quienes consiguieron la corona venciendo a participantes de 30 países al encarnar a sus personajes favoritos de anime, videojuegos, caricaturas, películas y manga, entre otras.

Los jóvenes mexicanos interpretaron los personajes de Dhalsim y Chun-Li con gran maestría y realizaron un perfomance con escenografía, efectos y movimientos de artes marciales que adentraron a los espectadores en dos rounds del emblemático videojuego de peleas, impresionando a los jueces.

Esta no es la primera vez que un equipo mexicano logra llevarse esta competencia, en el 2015 el equipo TWIN Cosplay interpretaron una coreografía de The Legend of Zelda: Majora´s Mask.