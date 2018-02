Mensaje de Kylie afecta a Snapchat

Redacción - La aplicación de mensajería instantánea Snapchat, sufrió una notable caída luego de que la estrella del reality show "Keeping Up with The Kardashians", Kylie Jenner criticará la compañía.

"¿Alguien más ya no abre Snapchat?. O soy solo yo....esto es muy triste" publicó Jenner mediante sus redes sociales.

Momentos después, el valor de la empresa cayó varios puntos, cerca de 1.300 millones de dólares.

Los casi 25 millones de seguidores han dado un amplio alcance a sus declaraciones, luego de que la empresa ya venía cayendo durante toda la semana tras sus recientes cambios en su nueva actualización.

El mensaje ha sido compartido 50.000 veces, sin embargo Jenner intentó suavizar lo antes dicho afirmando: "Todavía te amamos Snap".

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.