Memes de las banderas ilustran como hablamos en México

En los últimos días se ha viralizado los memes de las banderas en las cuentas de los tuiteros mexicanos.

Es muy fácil realizar este meme, en los emoticones elige 4 o 5 banderas del mundo para ilustrar cómo se expresan en cada país.

Por último, se pone la bandera de México (o la del país de referencia) con su forma de expresión.

Usuarios explotaron el formato para contar chistes sobre las costumbres en el país.

Pero los chistes que más han proliferado son los que hacen referencia a la forma particular de los mexicanos de dar excusar, rodeos y el de como consideramos el tiempo.

Otra de las bromas que causaron más risa son los dichos que solo usan los mexicanos para expresarse.

???? Excuse me?

???? Excuse me?

???? ¿Disculpe?

???? ¿Disculpe?

???? achis achis los mariachis — El Pandita Rojo (@ElPanditaRojo_) 19 de abril de 2018

???? No

???? No

???? No

???? No

???? No

???? No

???? Lo checo — Auro Pastrana (@semidios) 18 de abril de 2018

???? no voy a ir

???? no voy a ir

???? no voy a ir

???? no voy a ir

???? no voy a ir

???? hasta que hora van a estar? Ahorita le caigo — En la peda. (@EnLaPeda) 19 de abril de 2018

???? No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

???? No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

???? No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

???? No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

???? No he salido de casa. ¿Me puedes esperar?

???? ¡Ya estoy aquí a la vuelta! — P. (@Facso) 18 de abril de 2018

???? No sé

???? No sé

???? No sé

???? No sé

???? No sé

???? Leí algo al respecto hace poco, interesantísimo, no sé si lo recuerdo bien, pero lo importante es entender que se trata de un fenómeno multicausal, un problema con muchas aristas, y en el que, creo, la cultura es central — José Merino (@PPmerino) 19 de abril de 2018

????: Me gusta otra persona

????: Me gusta otra persona

????: Me gusta otra persona

????: Me gusta otra persona

????: Me gusta otra persona

????: La verdad es que te noto rara, creo que tenemos que darnos un tiempo. — LUX (@lupipops) 19 de abril de 2018

???? Permiso por favor, no me dejas ver.

???? Permiso por favor, no me dejas ver.

???? Permiso por favor, no me dejas ver.

???? La carne de burro no es transparente. — Zapiain (@GustavoZapiain) 19 de abril de 2018

???? Good morning

???? Bonjour

???? Guten morgen

???? A darle con Tokio que ya es juebebes. — El Guarromántico (@Guarromantico_) 12 de abril de 2018

???? Amiga tengo algo que contarte

???? Amiga tengo algo que contarte

???? Amiga tengo algo que contarte

???? Amiga tengo algo que contarte

???? Amiga tengo algo que contarte

???? WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY — AyChicas (@AyChicasOficial) 19 de abril de 2018

???? Lo único que no tiene solución es la muerte.

???? Lo único que no tiene solución es la muerte.

???? Lo único que no tiene solución es la muerte.

???? Lo único que no tiene solución es la muerte.

???? ¡A mí la pinche calavera me pela los dientes! — Soy Baby Groot (@Baby_Groot_) 19 de abril de 2018

????¿Podrías dejar de ignorarme?

????¿Podrías dejar de ignorarme?

????¿Podrías dejar de ignorarme?

????¿Podrías dejar de ignorarme?

????¿Podrías dejar de ignorarme?

????¿Podrías dejar de ignorarme?

????AHHH CÁÁÁÁÁÁMARA CECILIOOOOOOOO — Gio (@eleseguey) 18 de abril de 2018

???? Vendo Cupcakes

???? Vendo Cupcakes

???? Vendo Cupcakes

???? Vendo Cupcakes

???? Vendo Cupcakes

???? Amiga,me puedes ayudar ? es que me perdí en tu mirada! Ah, no te creas! la verdad te vi y te me hiciste muy guapa y buena onda y se que me vas a comprar un cupcake — Már (@brxndonmar) 17 de abril de 2018

???? Me estacionaré aquí.

???? Me estacionaré aquí.

???? Me estacionaré aquí.

???? Me estacionaré aquí.

???? Me estacionaré aquí.

???? Me estacionaré aquí.

???? Oye, carnal ¿cuánto me cobras? Ah no mames ¿50? Luego ni te quedas hasta el final... bueno, quítame los botes pues. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) 18 de abril de 2018

????Recycling.

????Le recyclage.

????Das recycling.

????Reciclaje.

????SE COMPRAAAN COLCHOOONES, TAMBORES, REFRIGERADOOORES, ESTUFAS, LAVADORAS, MICRONDAS O ALGO DE FIERRO VIEJO QUE VENDAAA...



Acéptenlo, lo leyeron como suena xD — Juan Carlos Nava A. (@elborregonava) 19 de abril de 2018

???? Te amo

???? Te amo

???? Te amo

???? Te amo

???? Te traje tacos — El Cawn (@elcawn) 19 de abril de 2018

???? I love you.

???? Je t'aime.

???? Ich liebe dich.

???? Ti amo

???? — ¿Ya comiste?

— No...

— Vamos por tacos. — tu patán favorito (@MiPatanFavorito) 16 de abril de 2018

???? sí doctor,me tomo las pastillas

???? sí doctor,me tomo las pastillas

???? sí doctor,me tomo las pastillas

???? sí doctor,me tomo las pastillas

???? sí doctor,me tomo las pastillas

???? sí doctor,me tomo las pastillas

???? oiga doc pero ¿si puedo chupar con estas pastillas? — Pilar Sicilia (@palabrafilica) 18 de abril de 2018