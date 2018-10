Meghan Markle presume su panza y revela detalles de su embarazo

Azteca América - A estas alturas para nadie es noticia que el príncipe Harry y Meghan Markle esperan a su primer hijo juntos; cada vez que el duque y la duquesa de Sussex hacen una referencia a su pequeño sus seguidores sonríen y celebran este acontecimiento.

A veces las palabras ni siquiera son necesarias, como cuando la futura mamá tocó cariñosamente su pancita de embarazada, mientras caminaba con su esposo en la playa de Bondi en Sídney.

Meghan se puso un vestido largo a rayas de Martin Grant y se adaptó al ambiente relajado de la playa cuando la pareja se reunió con multitudes de personas y luego se sentaron con miembros de OneWave, una comunidad de surf sin fines de lucro cuya misión es abordar problemas de salud mental.

"Todos y cada uno de nosotros experimentamos una salud mental deficiente, y eso no es motivo de discriminación", dijo el príncipe Harry, un defensor de la salud mental desde hace mucho tiempo.

La exactriz también habló sobre su embarazo mientras conversaba con Charlotte Waverley, de 35 años. "Meghan me dijo que el embarazo era como tener un jet lag", dijo Waverley a los periodistas. "Me dijo que se había levantado a las 4:30 am esta mañana para hacer yoga en su habitación porque no podía dormir".

Waverley agregó: "Es un doble reto para ella, dijo, ya que tiene tanto al bebé como el jet lag con el que lidiar".

A pesar de los desafíos a los que Markle se ha enfrentado haciendo esta gira real durante el embarazo, es difícil darse cuenta ya que ella siempre mantiene una sonrisa y una actitud positiva.

En estos días, la duquesa no ha lucido más que radiante durante toda la semana, ya que ha abrazado con alegría al público y experimentado todo lo que Australia tiene para ofrecer.