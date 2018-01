Medallista olímpica Simone Biles denuncia abuso sexual

Redacción

La gimnasta olímpica Simone Biles, señaló a través de una carta en redes que fue abusada sexualmente por el exmédico del equipo de Estados Unidos, Larry Nassar, quien fue encarcelado en diciembre por 60 años por cargos de pornografía infantil.

En el comunicado que compartió a través de su cuenta de Twiter, Biles señaló que había luchado con la decisión de hacer pública su historia desde que estalló el escándalo.

"La mayoría de ustedes me conoce como una chica feliz, risueña y enérgica... pero últimamente me he sentido un poco rota y mientras más trato de callar la voz en mi cabeza, más fuerte me grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia, escribió la medallista olímpica de 20 años.

"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", agregó en la misiva.