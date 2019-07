´Me arrepiento de como he reaccionado´; Frida Sofía

Por: Redacción





Frida Sofía se ha convertido en una de las personas más polémicas del medio de la farándula luego de sus diversas declaraciones sobre la familia Pinal.

Sin embargo, fue tras la declaración de Guzmán en donde dijo que su hija tenía un trastorno que Frida Sofía reaccionó y aseguró todos los maltratos de su madre lo que provocaría un arrepentimiento en sus actos.

"Todos tenemos la fantasía de una mamá amorosa, que te apoye de manera incondicional, económicamente si cumplió, y se lo agradeceré eternamente, me da coraje que se refiera a mi de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar todo lo que ella me ha causado, la gente que esta cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales. Pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo de que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así. Siempre con miedo de las amenazas de que Servicios de Protección a Menores me llevaran por las situaciones en la que me ponían", fue lo que señaló mediante un comunicado.

Hasta el momento la ´Reina del Rock´ no ha declarado nada al respecto.