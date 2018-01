“Maze Runner”, la película más taquillera del fin de semana

AP - “Maze Runner: The Death Cure” fue la película más taquillera del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

Sin embargo, muchos cinéfilos también aprovecharon para ver algunas películas nominadas al Oscar, como “The Shape of Water”, que tuvo su mayor margen de recaudación en fin de semana, con 5,7 millones de dólares.

"The Death Cure" fue la que más acumuló en taquilla, con 23,5 millones. "Jumanji: Welcome to the Jungle" bajó al segundo lugar por primera vez en semanas y agregó 16,4 millones, lo que da un total acumulado de 338,1 millones de dólares desde su estreno.

En tercer lugar, el western de Christian Bale, "Hostiles", llegó ya a 2.816 teatros en su sexto fin de semana y ganó 10,2 millones. "The Greatest Showman" y "The Post" completaron los cinco primeros.

Estimado de ingresos en taquilla del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore.

1. “Maze Runner: The Death Cure” 23,5 millones de dólares

2. “Jumanji: Welcome to the Jungle” 16,4 millones.

3. “Hostiles” 10,2 millones.

4. “The Greatest Showman” 9,5 millones.

5. “The Post” 8,9 millones.

6. “12 Strong” 8,6 millones.

7. “Den of Thieves” 8,4 millones.

8. “The Shape of Water” 5,7 millones.

9. “Paddington 2” 5,6 millones.

10. “Star Wars: The Last Jedi” 4,2 millones.