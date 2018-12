Marvel acepta ayuda de la NASA para rescatar a 'Tony Stark'

Notimex - Después de que se diera a conocer el primer tráiler de la cinta "Avengers: Endgame", muchos fans de la franquicia quedaron devastados por la situación de "Tony Stark (Iron Man)", quien se encuentra varado en el espacio y a punto de morir.

Ante este hecho, miles de usuarios pidieron a través de las redes sociales que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, fuera en busca del vengador para salvarlo y traerlo de vuelta a la Tierra. La NASA no tardó en hacer caso al llamado de ayuda y mediante Twitter, mandó un mensaje de apoyo a Marvel:

"Oye, Marvel, oímos lo de ´Tony Stark´. Como sabemos, lo primero que debes de hacer es escuchar en el control de la misión: ´Avengers, tenemos un problema´. Pero si él no puede comunicarse, entonces les recomendamos que los equipos terrestres utilicen todos los recursos para escanear los cielos de su hombre desaparecido".

A este mensaje, Marvel Studios respondió: "Apreciamos cualquier tipo de ayuda que puedan proporcionar".

El tráiler de "Avengers: Endgame", publicado el viernes pasado, se convirtió en uno de los más visto de la historia, registrando 289 millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas.

La cinta, que llegará a las salas de cine en México el 26 de abril próximo, marcará el final de una era despidiéndose de los actores Chris Evans, Jeremy Renner, Chris Hemsworth y Robert Downey Jr. quienes dan vida a "Capitán América", "Hawkeye", "Thor" y "Iron Man", respectivamente.

Asimismo, en "Avengers: Endgame" los fans podrán ver el último cameo que el escritor y editor de comics, Stan Lee grabara antes de perder la vida el pasado 12 de noviembre a causa de una neumonía.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for "@Avengers, we have a problem." But if he can´t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq