Martin Scorsese afirma que lo que hace Marvel no es cine

El reconocido cineasta Martin Scorsese comparó el trabajo de Marvel Studios con parques temáticos y aseguró que las cintas no son consideradas por él como cine.

Dijo que las películas de superhéroes están bien hechas, pero no capturan experiencias emocionales humanas.

“No las he visto, lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más que puedo pensar de ellas, considerando lo bien hechas que están y el buen trabajo que hacen los actores dadas las circunstancias, es que son un parque temático”, señaló.

“No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias psicológicas y emocionales a otros seres humanos”, agregó el multipremiado cineasta.