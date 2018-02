Marjorie de Sousa no puede renunciar a pensión: Abogado

Recientemente Marjorie de Sousa y sus abogados aseguraron que los cheques entregados por Julián Gil, correspondientes a la pensión de Matías, no habían sido cobrados, incluso la actriz "renunció" a ellos entregándolos ante un notario.

Respecto a la intención de Marjorie de renunciar a la pensión, abogado de Julián Gil ha hablado al respecto, calificando el acto como vergonzoso.

"La pensión alimenticia es irrenunciable y eso lo establece nuestro código civil. [Sousa] no está facultada para renunciar a la pensión que no es para ella, es para su hijo", dijo el abogado de Gil, Rodrigo Carmona.

"Yo no sé en calidad de qué renuncia, Yo no sé de qué son esos cheques. Estuvieron ante el notario y me quisieron devolver los cheques. Yo les dije; ‘exhíbanlo en el juzgado’ porque los procedimientos se resuelven los juzgados, no en las escaleras del tribunal ni en las esquinas de las calles. Me pareció que lo que hicieron fue vergonzoso, poco serio", agregó Carmona en entrevista para El Universal.

Además el abogado señaló que Julián no piensa renunciar a la responsabilidad económica que tiene con Matías, tal como los abogados de Marjorie lo dieron a entender.

"El objeto del litigio es determinar qué cantidad pero nunca se ha ventilado la posibilidad de que no le proporcione una pensión alimenticia", dijo.