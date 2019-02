Marina de Tavira 'se la pasa bien' en los Oscars

La actriz mexicana declaró ante la prensa internacional que sorpresivamente está disfrutando cada momento

Espectáculos - 24/02/2019 06:25 p.m.



EFE - La mexicana Marina de Tavira, nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por "Roma", dijo hoy a Efe en la alfombra roja de la ceremonia que está "sorprendida" por haber sido capaz de saborear cada instante de este día tan especial.



"La verdad es que estoy muy sorprendida porque he podido disfrutar cada segundo. Desde que me desperté, desayuné con mi familia, el momento de salir junto con Yalitza (Aparicio, protagonista de 'Roma') en el coche y compartirlo con ella...", enumeró la artista.



"He disfrutado todo, hasta este momento de fotos y entrevistas que a veces me ponía muy nerviosa", indicó De Tavira.



Tras un extraordinario recorrido en el que "Roma" ha cosechado aplausos en todo el planeta, la actriz hizo hoy balance antes de que se decidan los Óscar esta noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).



"Me quedo con la sensación de que el mundo se abrió a una película que habla de cosas que me parecen muy importantes, que abre conversaciones", afirmó.



"Roma", del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, opta a diez estatuillas, entre ellas mejor película (sería la primera cinta en español en ganar), mejor director (Cuarón), mejor actriz (Yalitza Aparicio) y mejor cinta en habla no inglesa (podría convertirse en el primer filme de México en llevarse esta estatuilla)