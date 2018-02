Marilyn Manson decepciona en su regreso a los escenarios

Marilyn Manson se mantuvo unos meses alejado de los escenarios tras sufrir un aparatoso accidente durante un concierto el pasado octubre en la que, según se informó, tuvo una crisis mientras actuaba.

El día de ayer sería el "regreso triunfal" de Manson a los escenarios, sin embargo, fue bastante decepcionante, o al menos así lo describieron algunos asistentes.

Usuarios recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento tras la fallida presentación del intérprete, en la que aseguran estaba ebrio o bajo la influencia de alguna otra sustancia.

El portal Brooklyn Vegan reportó que durante el concierto Marilyn arrojó su micrófono al suelo en repetidas ocasiones, golpeó un amplificador e incluso se molestó porque los asistentes no le decían que lo amaba, además de caer cuando salía del escenario.

"Se está poniendo feo porque está ebrio. Ha golpeado el micrófono un montón de veces.

"Marilyn Manson terminó el show al dejar caer el micrófono en medio de una canción, empujando sobre un altavoz, y cayendo fuera del escenario", escribió un usuario de Twitter bajo el nombre de Captain Connecticut.

"Marilyn Manson dio el peor espectáculo que he visto en mi vida. Tocó 5 canciones, insulto a la gente que no dice "te amo" y se marchó", publicó en la misma red social Alison May.

En un video publicado en Instagram por Kristen Larson se evidencia el mal estado del cantante. "Traté de ver a Marilyn Manson esta noche. Lo hemos visto en otras 4 ocasiones y siempre entretenido. Esta vez, estaba tan drogado, ebrio o enfermo, lamentablemente este concierto fue un completo fracaso", escribió.

Algunos asistentes llegaron a solicitar a través de las redes un reembolso a los organizadores del evento, quienes no han respondido al respecto.