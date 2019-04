Mariana Seoane espera autorización para cantar temas de Juan Gabriel

Notimex -

La cantante mexicana Mariana Seoane dijo que espera autorización de Iván Aguilera para interpretar los temas que Juan Gabriel, su padre, le compuso.

"Grabé dos canciones que no están en mi poder, se las quedó Alberto. Son Mírame, abrázame, bésame y ámame, así como Cantando te conocí. Espero que (Iván) me dé permiso de usarlas, a él también le funcionaría por las regalías", expresó Seoane.

Aunque la también actriz se ha distinguido en el género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que el reggaetón no le desagrada, incluso, le gustaría hacer algo con Maluma, pues considera que estaría divertido.

"Busco consolidarme, quiero hacer duetos con artistas muy importantes como Ráfaga, un grupo argentino exitosísimo. También me gustaría grabar con Maricarmen Marín en Perú, mi objetivo es internacionalizar mi música", indicó a la prensa.

En tanto, promueve La chismeadera, una canción de relajo y fiesta que la regresa a la música tras varios años de ausencia y luego de destacar como actriz en series de televisión como El señor de los cielos y El Chema.

"Se refiere a cuando hablan de ti o tú hablas de los demás. Siendo figuras públicas o no, siempre estamos expuestos a que hablen de ti, ya sea tus vecinos o hasta tus amigos. La gente siempre anda viendo con quién sales, hasta qué hora llegaste, si llegaste crudo o si no llegaste", comentó.

La chismeadera fue una canción compuesta por Juan Solo en colaboración con Jimmy Cruz y especialmente inspirada para ella. Será incluida en el próximo disco que lanzará a la venta.

Al respecto, adelantó que Vete ya, una de dos y Noche de estrellas, también serán temas incluidos. El primero es a dueto con La Sonora Dinamita.

"No me he salido de mi genero desde que comencé esta carrera. Más bien, fusiono dentro de lo tropical. No he sacado pop ni banda porque es el momento de la cumbia y yo fui de las pioneras. Es aquí donde tengo que estar y es como la gente me ve", concluyó.