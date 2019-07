Mariana Rodríguez enlista sus "obstáculos" y se burlan en redes

La influencer regia narró en una historia de Instagram los "obstáculos" que le han tocado vivir

Redacción -

La emprendedora e influencer, Mariana Rodríguez, publicó en Instagram un video donde habla sobre sus experiencias con sus seguidores.

En el video la joven enlista sus "obstaculos", como perder una chancla o su iPhone.

"Los que hace un año se acuerdan cuando perdí mis chanclas, cuando se me cayó mi iPhone en la marina, cuando se me cayó el San Benito [mostró una medalla en su muñeca] que aquí tengo. No sé, todos los obstáculos que me han tocado vivir y que ustedes han sido parte de, todos mis obstáculos y momentos más felices".

Sin embargo, en redes sociales se hizo tendencia por las burlas que desató el video.

Mariana Rdz entra tantos obstáculos.

(Descripción gráfica) pic.twitter.com/y8NgkRtLhu — Ivanovich drunk (@el_kroner) 10 de julio de 2019

Mariana Rdz cuando se le cayó su iPhone y su santo. pic.twitter.com/gYWdwbDxp2 — KJ (@hectorguilleng) 10 de julio de 2019

Los "obstáculos" de "Mariana Rdz" pegandole a su vida: pic.twitter.com/xrFBOMa8ho — Jose Alcocer (@JoseeAlcocer) 10 de julio de 2019

