Mariana Ochoa rompe el silencio sobre su separación

Hace unos días Ari Borovoy confirmó que su compañera Mariana Ochoa se encontraba separada de Patricio de la Peña desde hace ocho meses y que ya se había iniciado el trámite de divorcio, ahora es la protagonista de la historia quien habla al respecto.

Mariana recurrió a sus redes sociales para expresarse respecto al difícil proceso que atraviesa, asegurando que "no se puede tapar el sol con un dedo".

A través de Instagram la integrante de OV7 publicó un adelanto de "Lo que no vieron de mi Navidad", video compartido en su canal de YouTube, y agregó un mensaje haciendo referencia a su separación.

"Esta fue mi Navidad y la de mis hijos! No sabía si compartirla o no... pero a final de cuentas me han visto sola muchos meses y no se puede tapar el sol con un dedo. Así que se las comparto con todo mi cariño", escribió.

En el clip la cantante mencionó que atraviesa por "momentos un poco duros" y que subió "pocas cosas" para evitar que se hiciera un chismerío al respecto.

Agregó que ella y sus hijos pasaron Navidad en casa de su hermano, donde también estuvo presente su mamá, y enfatizó que se encuentra separada desde el mes de enero.