Mariah Carey hace emotivo 'medley' en los Billboard

Por: Magdely Salazar





Los Premios Billboard 2019 hicieron un recuento de la trayectoria de Mariah Carey reconociendo sus 30 años en el ámbito musical.

Ha sido ganadora de 5 Grammys, 10 Millenial Music Awards, 15 Premios Billboards y ahora del Billboard Icon Award como parte de un homenaje tras su ejemplar carrera.

La cantante deleitó al público con sus más grandes éxitos como 'A No No'. 'Always be my baby', 'Emotions', 'We Belong Together', 'Hero'.

Las celebridades entre lagrimas y emoción no dudaron en corear las canciones de la estadounidense.

Asimismo, Mariah Carey agradeció todo el apoyo que sus fans le han brindado en todos aquellos momentos malos a los que se enfrentó.