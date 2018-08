Margot Robbie impacta con caracterización de Sharon Tate

Redacción - Por medio de las redes sociales, Leonardo DiCaprio mostró un adelanto del nuevo filme de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time In Hollywood", a finales de junio.

En la imagen se pudo apreciar a el actor como Rick Dalton, una estrella de televisión western junto a Brad Pitt, quien representará a su mejor amigo Cliff Booth.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 Jun, 2018 a las 6:00 PDT

Sin embargo fue el turno de Margot Robbie para impresionar a todos con su caracterización de Sharon Tate, esposa del director polaco Roman Polanski y quien que fue asesinada por algunos miembros de la Familia Manson.

First look. #OnceUponATimeInHollywood @onceinhollywood Una publicación compartida de @ margotrobbie el 6 Ago, 2018 a las 7:22 PDT





Por su parte el filme también contará con grandes actores como Al Pacino, Dakota Fanning, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Burt Reynolds, Damian Lewis, Luke Perry y más.