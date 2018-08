Marca cosmética demanda a Aislinn Derbez por 8 mdp

La compañía, Frabel S.A. de C.V. , Grupo L´Oréal, demandó a la actriz Aislinn Derbez por incumplimiento de contrato por ocho millines de pesos.

En una investigación realizada por una revista conocida a nivel nacional, se menciona que la hija de Eugenio Derbez había firmado contrato con la empresa de productos de belleza, el cual no respetó por representar a una marca de productos para el cuidado íntimo de las mujeres.

En el contrato obetenido por la revista se estipula lo que la actriz de debe:

-No participar desnuda en sesiones de fotografías o películas de contenido pornográfico o sexo explícito.

-No asociar su imagen a la promoción de alcohol, tabacos, armas, drogas y/o violencia.

-No asociar su imagen sin contar con la previa autorización emitida por parte de L'Oréal, con (i) productos del mercado masivo... en las categorías...: productos de limpieza, productos para la higiene íntima (toallas femeninas) y en general.

-No acudir descuidada de su apariencia en público.

-NO cortar su cabello, cambiar el color del cabello, no variación importante en peso corporal, no cirugía plástica o estética.

-Cuidar conducta y vocabulario.

El pasado 16 de febrero, Aislinn, comenzó una denuncia ante el Conapred en contra de la marca, argumentando que sí pidió autorización para "asociar su imagen con productos de higiene íntima" junto a Saba , pero ésta le negó la petición debido a que, según la marca de origen francés, los propósitos de ambas empresas son contrarios; una se encarga de "enaltecer la hermosura de la mujer [...] lo cual no se refleja en la menstruación".

En la demanda mercantil que la empresa hizo en contra de la actriz le exige pagar las siguientes cantidades:

-Cantidad: $1, 750,000 (un millón setecientos cincuenta mil pesos) más el impuesto al valor agregado.

Motivo: Consecuencia de la rescisión del contrato de cesión de imagen y servicios artísticos.

-Cantidad: $5,417,250.44 (cinco millones cuatrocientos diecisiete mil doscientos cincuenta pesos) más el impuesto al valor agregado.

Motivo: Gastos de la marca por el diseño y realización de la campaña publicitaria.

Además de pagar a la empresa que la demandó los gastos y costos que se originen con motivo del trámite del juicio en su contra.