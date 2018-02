Mamá confunde a clienta con Rihanna

Redacción

Una mujer canadiense que trabaja como encargada en un bar, confundió a una cliente que cantaba en el karaoke con Rihanna.

Subió a sus redes sociales una foto con su cliente y afirmó que la mujer que aparecía con ella era la intérprete de "Love On The Brain".

Incluso afirmó en la publicación que era una chica muy "divertida y sencilla".

Su hija de nombre Kayla Wedge, no dejó pasar la oportunidad y subió el post de su madre a Twitter, el cual se volvió viral en pocos minutos.

Varios usuarios se burlaron de la mujer escribiendo divertidos comentarios y diciendo que a pesar que la mujer no tenía parecido con Rihanna, la mamá de Kayla causó logró conmocionar a los internautas debido a que se mostraba llena de emoción.

La publicación ya alcanzó más de 81 mil likes y es una de las más compartidas en las redes sociales.

My mom thinks she met @rihanna last night pic.twitter.com/fpknJeZoGd