Maluma ya encontró a su 'baby'

Tras meses de especulaciones sobre su vida amorosa, Maluma finalmente habló al respecto y dio una noticia que decepcionará a más de una de sus fieles admiradoras.

El colombiano confirmó que tiene una relación con la modelo Natalia Barulich, quien aparece en su video "Felices los 4" y ha sido captada con él en los últimos días.

Durante una entrevista el cantante fue cuestionado sobre su reciente visita a Italia donde se presentó en un importante evento de moda, pero además estuvo acompañado por Natalia, y así respondió:

"Yo creo que un buen viaje es estar acompañado de dos cosas: un buen destino y una buena compañía. Yo creo que la pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos, yo creo que eso es algo muy fundamental y principal. En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere, entonces eso… cómo nunca me habían visto, ¿no?".

En una aparición en el programa Despierta América, el colombiano fue también cuestionado sobre la chica que lo acompañó en una aventura por la nieve y no dudó en referirse a su nueva conquista.

"Ella es Natalia, Natalia Barulích. Estoy saliendo con ella. Es una niña muy especial, muy bonita. Nos queremos mucho. Estamos comenzando una relación. Por primera vez, puedo hablar del tema antes de las cámaras", explicó.

El intérprete de "Cuatro babys" reconoció que no le gusta hablar de su vida privada, pero le encanta que sus fanáticos lo vean como "un ser humano común y corriente que tengo derecho a enamorarme".