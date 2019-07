Maluma podría salir en película con J.Lo

El popular cantante de origen colombiano está siendo contemplado para aparecer en una película de Hollywood junto a Jennifer López

EFE - El cantante colombiano Maluma confirmó este miércoles en Miami que está en conversaciones para trabajar en una película junto a Jennifer López, un proyecto que supondría su debut actoral en un largometraje de ficción.



"Estamos en conversaciones y estamos felices de que hay este proyecto de por medio, ojalá que sí se pueda dar", declaró a Efe el cantante colombiano, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias.



El artista aseguró que en los últimos días ha conversado con la llamada "Diva del Bronx" para mostrarle su disposición a participar en el proyecto, por lo que confía en que "muy pronto" pueda debutar en la gran pantalla.



En días pasados, medios estadounidenses informaron que Maluma negociaba su inclusión en la película "Marry Me", cuyo cartel está encabezado por Jennifer López y Owen Wilson, y será dirigida por Kat Coiro.



El colombiano, quien colaboró con Madonna en el sencillo "Medellín", extraído del más reciente disco de la cantante, "Madame X", fue parte este miércoles de un evento benéfico en esta ciudad del sur de Florida donde habló de su fundación El Arte de los Sueños.



"No se trata de hacer buena música, buenas presentaciones o ir de gira", sino de "devolver un poquito de ese cariño que la gente" le da, manifestó el cantante de reguetón, quien estuvo acompañado de sus padres, Marlli y Luis Fernando, y de su hermana Manuela.



"Quiero aportar un poquito a la humanidad", remarcó.



En 2016, el cantante, con la ayuda de su familia, impulsó su propia organización benéfica para ayudar a los niños más desfavorecidos de Colombia y de América Latina.



"Ahora estamos ayudando mucho a los niños de Medellín que de una forma u otra no tienen la oportunidad de salir adelante, que tienen problemas de drogadicción o de violencia en casa", agregó.



En el ámbito más personal, el intérprete de "Cuatro Babys" ya piensa en el futuro y confesó que uno de sus "mayores sueños es formar una familia".



"Sería muy bonito ver crecer a mis hijos, aunque aún soy muy joven, apenas tengo 25 años y estoy en el comienzo de mi carrera", matizó.



El artista será parte este jueves de los Premios Juventud, que organiza la cadena hispana Univision y donde parte como favorito de la noche con ocho nominaciones.



El de Medellín, que hace dos días también estuvo grabando un video junto a Ricky Martin en South Beach, habló de la crisis política en Puerto Rico y mandó "todo el apoyo a la isla".



"Lo único que puedo decir es que apoyo al pueblo de Puerto Rico, estoy con ellos y les mando un beso y un abrazo desde la distancia", manifestó al tiempo que animaba a la gente "a trabajar desde el corazón" porque "no hay nada mejor que un pueblo libre".



Inmerso en una gira mundial, en los próximos días Maluma se presentará en las ciudades estadounidenses de Miami, San Diego (California) y Seattle (Washington).