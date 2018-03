Maluma, muy enamorado de Natalia Barulich

La relación de Maluma con Natalia Barulich no podría ir mejor, así lo ha confesado él, apenas un mes después de confirmar el romance.

Aunque en redes sociales no temen al compartir su amor, suelen ser discretos ante los medios, pero el cantante ha decidido hablar un poco sobre la etapa que atraviesa en su vida personal.

El colombiano mencionó que "no estaría con ella" si no estuviera enamorado, ya que él es una persona "muy real" y "muy sincera".

"Natalia me da muchas cosas muy bonitas, me da mucho cariño, me da muy buena compañía; me da mucho amor. Es un amor incondicional; somos compañeros y sí estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel laboral y a nivel personal también. Ella sabe cuánto la quiero", agregó el intérprete.

Además de su romántica declaración dio un agradecimiento a sus fans que han aceptado y apoyado la relación amorosa que tiene con la modelo, a quien conoció en la filmación del video "Felices los 4".