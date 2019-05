Maestros que nos dieron lecciones desde el cine y la televisión

Espectáculos - 15/05/2019 10:56 a.m.

Hoy en el Día del Maestro no solo los docentes que nos formaron académicamente son recordados, sino también los que nos dieron grandiosas enseñanzas desde el cine y la televisión.

A continuación te recordamos a los docentes que conquistaron al público con su personalidad.

El profesor Jirafales

Son muchas las generaciones las que crecieron viendo a éste personaje. Siempre fue destacado por su poca paciencia y cada vez que sus alumnos lo hacían enojar se expresaba con un "Ta, ta, ta".

La maestra Miel

Caracterizada por su dulzura. Más de uno hubiéramos querido una maestra así. Demostraba su responsabilidad hacia con sus alumnos y enseñar sin ningún tipo de violencia.

La maestra Canuta

Todo lo contrario a la maestra Miel, tenemos a la profesora de "Cero en conducta". Con su folclórica manera de vestir y un peinado un tanto peculiar, mostraba un carácter algo agresivo hacia sus alumnos y cuando ellos no respondían correctamente con la regla les daba.

El profesor Snape

A pesar de ser un maestro de pocas palabras y el haber tenido muchas diferencias con Harry Potter, el profesor de pociones, Snape, en uno de los personajes principales de la saga, y el cual al llegar el final de la historia dio grandes sorpresas que los fans quienes terminaron conmovidos con él.

Elizabeth Halsey

Ella es una maestra que no quiere ejercer su mayor responsabilidad: enseñar. Su único objetivo está enfocado en conseguir un marido multimillonario para que ella pueda vivir una vida de excesos entre la fiesta y el alcohol, hasta que se da cuenta que la fiesta no es lo único que importa y que, si bien no es buena ejerciendo como profesora, sí lo es como consejera escolar en 'Malas enseñanzas'.

Dewey Finn

El maestro infiltrado. Luego de usurpar la identidad de su amigo Ned Schneebly, Finn se da cuenta que no puede con el puesto de docente así que para pasar el rato mientras gana dinero por hacer "nada", comienza a impartir clases de música a sus alumnos. Al final el distinguido profesor de 'Escuela de Rock', deja una importante lección a padres de familia y alumnos: la música y hacer lo que a uno le gusta es igual de importante que el estudio.

El Profe

El cómico mexicano Mario Moreno "Cantinflas" dio vida a Sócrates García, un maestro de primaria que llega a un pueblo atrasado de provincia. El Profe confronta al clásico cacique que tiene sumido en la ignorancia a su pueblo al tiempo que enseña a sus alumnos el significado de valores como dignidad, disciplina, solidaridad y generosidad.