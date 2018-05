Madonna se redefine como la "reina del pop"

El Museo Metropolitano de Nueva York recibió el día de ayer un desfile de estrellas que se esforzaron por cumplir con la temática católica, Madonna fue una de ellas.

La cantante acaparó la atención al llegar a la Gala del MET luciendo un vestido negro con transparencias acompañado de una gran corona, un velo calado sobre el rostro y un ramo de rosas negras, convirtiéndose en la favorita de muchos durante la alfombra roja.

Además de lucirse con su entrada, Madonna fue la presentación estelar de la gala y tuvo una actuación que, de acuerdo a distintos medios, la ha redefinido como la "reina del pop".

Interpretó un medley de tres temas Like a Prayer, Beautiful Game y una versión de Hallelujah de Leonard Cohen.

Madonna estuvo acompañada por un grupo de bailarines y un coro, para su actuación eligió un vestido blanco.

