Macaulay Culkin recrea "Mi pobre angelito" 28 años después

Agencias - Macaulay Culkin volvió a interpretar a Kevin McCallister, el niño travieso de "Mi Pobre Angelito", la exitosa película infantil de 1990 para un nuevo comercial de Google Assistant.

En el video publicado en la cuenta de Twitter del actor, se puede ver la recreación de las mejores imágenes de la película, pero ahora desde una perspectiva adulta y con la comodidad de la tecnología.

Desde la memorable escena de la preparación para afeitarse en el baño hasta el momento de la cena en soledad. El comercial rememora con nostalgia y diversión la clásica película navideña.

En esta 'versión' de "Home Alone" 2018, Kevin no necesita de puertas con trampas, escopeta de balines y latas de pintura dado que tiene el Asistente de Google para que lo ayude contra los torpes ladrones.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you´re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3