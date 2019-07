Lupillo Rivera le hace fiesta sorpresa de XV años a su hija Lupita

El cantante le pidió perdón a su hija entre lágrimas por no poder asistir a su festejo oficial

Por: Redacción





Lupillo Rivera le organizó una fiesta sorpresa a su hija Lupita para festejar sus XV años.

La sorpresa fue transmitida en vivo por la red social Instagram y se pudo ver a Lupita Rivera con los ojos vendados, mientras un grupo de música le dedica una canción antes de que su padre le dedicara unas palabras.

Lupillo Rivera no podrá acompañar a su hija en su fiesta oficial programada para el 6 de agosto, presuntamente 'por motivos de trabajo', sin embargo, diversas fuentes aseguran que el cantante no fue invitado por la madre de Lupita, Mayeli Alonso, debido a que su matrimonio con Lupillo terminó muy mal.

"Eres como dice la canción extraordinaria, has sido una hija muy hermosa, desde que naciste me quitaste una tristeza profunda que tenía y siempre te he dicho que eres el ángel de mi guardia", se escucha decir a Lupillo Rivera entre lágrimas.

"Te quería pedir perdón por no sostener a la familia unida como debió de haber sido, te pido perdón como hombre como padre y estas son las cositas que te puedo regalar. Te amo y siempre voy a ser el hombre que más te va a amar", le dijo Lupillo.

Finalmente, a Lupita le destapan los ojos para que viera la sorpresa que le llevó su papá.

La fiesta se llevó a cabo en Temecula, California con la presentación de una banda de estilo regional y mariachi.

En otro video de la fiesta se puede ver a Lupillo y su hermano Juan Rivera bailando el clásico 'Payaso de rodeo' junto a los invitados.

El cantante agradeció a sus hermanos Juan y Rossie por ayudarlo con la organización del festejo.

Hasta el momento, Lupita no se ha manifestado sobre su fiesta sorpresa en sus redes sociales, ni ha contestado los mensajes que le dedicó Lupillo Rivera.