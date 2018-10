Lumbalgia, un padecimiento más frecuente en población trabajadora

El sobrepeso y el sedentarismo, las posiciones corporales incorrectas, además de la ansiedad y el estrés pueden provocar lumbalgia, un padecimiento que es más frecuente en la población trabajadora, advirtió Francisco Rivera, especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



"Este padecimiento puede causar limitación funcional e incapacidad hasta por 10 días, lo que conlleva a una mala calidad de vida", señaló Rivera, asesor de la coordinación de atención integral en segundo nivel del Instituto, mediante un comunicado.



Destacó que este padecimiento se caracteriza por dolor en la región baja de la espalda y éste puede prolongarse hacia la región posterior a los muslos y piernas, lo que provoca incomodidad y molestia.



El traumatólogo ortopedista indicó que la lumbalgia, en la mayoría de los casos, se caracteriza por eventos agudos que se resuelven con medicamentos y reposo.



"Sin embargo, para que no vuelva a presentarse en meses o años, es necesario un cambio en el estilo de vida, particularmente eliminar el sobrepeso u obesidad y realizar ejercicio de manera regular", aseveró el especialista.



Rivera precisó que si no se modifica el estilo de vida es muy probable que existan varios episodios en los que el dolor será cada vez más frecuente e intenso, llegando incluso a volverse restrictivo para realizar actividades cotidianas, enfatizó.



También explicó que esta molestia debe considerarse "un aviso del organismo" que debe ser atendido de manera oportuna, ya que a largo plazo, puede progresar a cambios estructurales en la columna que requerirán cirugía para ser resueltos y, en algunos casos, ya no es posible curarlos al 100 por ciento.